CULIACÁN._ Este lunes inicia una semana que tendrá tres audiencias contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa encabezados por el Rector Jesús Madueña Molina; el abogado general Robespierre Lizárraga; el Comité de Adquisiciones de la universidad; el ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres e integrantes de su gabinete del Ayuntamiento de Mazatlán.

Este caso es derivado de una denuncia por presunto abuso de autoridad contra la Auditoría Superior del Estado al no permitirle al ente realizar una auditoría de los recursos de la Universidad.

Para ese día también está citado el actual Rector Jesús Madueña Molina, así como el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera e integrantes del Comité de Adquisiciones de la institución.

”El Químico”, junto al ex Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Jesús Javier Alarcón Lizárraga, fueron acusados por el contrato de 198 luminarias por 34.9 millones de pesos, además del contrato de 2 mil 139 lámparas por 400.8 millones de pesos.

En ese mismo juicio fueron imputados Javier Lira González, ex Oficial Mayor; José de Jesús Flores Segura, ex Secretario; y José Daniel Tirado Zamudio, ex director de Obras Públicas, solo por el contrato de 34.9 millones.

Luego de casi 7 horas de audiencia, una vez que la FGE reveló todos los datos de prueba, los abogados solicitaron la duplicidad de términos, por lo que el Juez fijó el martes 22 a las 10:20 horas.

En esa cita, se debatirá para que el Juez dictamine si “El Químico” y cuatro funcionarios más son vinculados a proceso en el cuadernillo 213/2023.