El Gobernador Rubén Rocha Moya declaró que la ciudad de Culiacán se encuentra tranquila, pero invito a la ciudadanía a quedarse en sus domicilios si no hay necesidad de salir a las calles.

El Gobernador señaló que se han contenido los enfrentamientos en la zona urbana y rural del municipio.

Señaló que se registró el despojo de 12 vehículos en Culiacán.

“Si la gente no tiene que salir, no salga. No quiere decir que esto esté impedido, se puede circular”, dijo.

“No hay una situación que nos lleve a tomar medias drásticas”.