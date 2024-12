Establecer toque de queda en Culiacán iría en contra de la construcción de paz, afirma Tere Guerra

Establecer un toque de queda en Culiacán, como forma de que el Estado encare la ola de violencia, iría en contra de la construcción de paz que se busca desde la ciudadanía, afirmó la Diputada local de Morena, Tere Guerra Ochoa.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado señaló que la población busca retomar sus actividades y movilidad en la ciudad, como una manera de menguar las afectaciones colaterales de esta crisis, como la económica, por lo que imponer un toque de queda restaría a estos intentos de salir a las calles.

“Si haces el toque de queda, a esos comercios que están con movimiento los vas a afectar, yo creo que cuando se haga la propuesta, no tenemos que pensar no nomás en el Gobierno, no nomás pensar en que si tenemos una política crítica al Gobierno, es válido, completamente válido, pero tenemos que pensar que aquí vivimos y aquí vamos a seguir, y sabemos que esto va a pasar, y sabemos que la grandeza de Sinaloa mucho está en su gente”.

“Un toque de queda iría en contra de todo esto, cuando realmente lo que buscamos a veces son respiros”, manifestó Tere Guerra.

Destacó que el flujo de la ciudadanía en las calles ha incrementado de a poco, no obstante, la gente toma sus propias medidas de seguridad, ante la ola de violencia que se vive, pues no son ajenos de lo que ocurre.

Por eso, insistió en que un toque de queda perjudicaría más de lo que podría beneficiar en cuanto a que se restablezca el orden en la capital.

“Si tenemos esa movilidad, sabemos la dificultad que ha habido, sabemos incluso que la población misma mide el riesgo, a veces se resguarda y se está resguardando en horarios nocturnos, porque está observando”.

“Se están adelantando horarios, pero eso genera cierta movilidad. Yo no sería partidaria, creo que eso afectaría más, en vez de ayudar”, recalcó.

En ese sentido, invitó a que la misma sociedad proponga maneras en las que pueda abonar a la construcción de paz.

“No quiero minimizar lo que vivimos, pero hay que hacer propuestas que le ayuden también al resto de la población, pues a encontrar esos respiros y consolidar paz, que bastante la ocupamos”, dijo.