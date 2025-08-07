$!Estado debe apostar a mejora de transporte público para resolver tráfico en Culiacán, señala especialista

Para mejorar la movilidad vehicular en Culiacán y resolver los problemas de tráfico en la ciudad, el Estado debe apostar por mejoras al transporte público urbano como principal método de tránsito, señaló Andrés Salazar Vidales, investigador especialista en movilidad urbana sustentable e integrante de la organización Mapasin. Subrayó que dirigir la movilidad vial hacia el transporte público permitiría reducir distancias entre puntos de interés como lugares de trabajo y residencias. Además de las implicaciones en movilidad, dijo, esto ayudaría a controlar la contaminación que se genera en la mancha urbana.

“Lo que tenemos, como ciudad, como Estado, empezar a apostar es al transporte público, la mejora sustancial del transporte público; que las distancias entre las residencias, los centros de trabajo, recreación, no sean tan largas. Es decir que se empiece a densificar la ciudad, que más personas empiecen a vivir más cerca de donde van a trabajar, que no se expanda la mancha urbana generando más tráfico, más contaminación, más uso de suelo”, explicó. “Uno pudiera ver ‘el tráfico se resuelve con algo muy sencillo’, la verdad que son muchas estrategias que se tienen que hacer para que se logre empezar a disminuir este tema”, consideró Salazar Vidales. El urbanista advirtió que los problemas de tráfico no pueden resolverse con proyectos como un anillo periférico, pues hay ejemplos en otras zonas en las que esto se ha evidenciado. “Es una estrategia que se ha implementado en otras ciudades y la verdad no ha funcionado, ninguna ciudad del mundo ha resuelto sus problemas de movilidad, sus problemas del tráfico construyendo periféricos”, enfatizó.