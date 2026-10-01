Estado es quien debe garantizar seguridad para elección de 2027 en Sinaloa: IEES

La seguridad para el proceso electoral de 2027 deberá ser garantizada por el Estado y sus distintas corporaciones, señaló el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

El presidente del IEES, Arturo Fajardo Mejía, dijo que el órgano electoral se encargará de identificar y comunicar a las autoridades las zonas que representen un riesgo para el desarrollo de las actividades electorales.

“Quien debe de garantizarnos la seguridad, evidentemente, es el Estado y sus distintas dependencias”, señaló.

Fajardo Mejía explicó que durante el proceso electoral anterior el Instituto mantuvo coordinación con las mesas de seguridad para solicitar protección para las oficinas electorales, el traslado de documentación y, en los casos necesarios, para las candidaturas.

Para el proceso de 2027, dijo, buscarán repetir ese esquema y plantear oportunamente las necesidades de seguridad a las autoridades competentes.

El Instituto también contempla apoyarse en el personal que estará realizando actividades en campo para detectar zonas de riesgo y comunicar esa información a las corporaciones de seguridad.

“Nos vamos a volver a ocupar para hacer lo que está en nuestra parte y exigir del Gobierno que nos garantice que la ciudadanía pueda salir a votar y que quienes andan en campo de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras puedan desarrollar bien su trabajo”, expresó.

El proceso electoral local contempla la elección de la Gubernatura, 24 diputaciones de mayoría relativa, 16 de representación proporcional y los 20 ayuntamientos de Sinaloa. La jornada electoral está prevista para el 6 de junio de 2027.