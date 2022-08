$!Estalla conflicto en el CREE del DIF Sinaloa; trabajadores sin prestaciones trabajan bajo protesta

Fisioterapeutas y trabajadores del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Sistema DIF Sinaloa están laborando bajo protesta, para exigir que sean recategorizados porque no tienen prestaciones de ley como seguridad social, no generan antigüedad y tampoco pueden acceder a una base sindical, pese a que algunos trabajan ahí desde la administración del ex Gobernador Mario López Valdez.

El trabajo bajo protesta inició desde el 16 de agosto en el Día del Servidor Público. Los trabajadores colocaron mantas afuera del CREE para hacer pública su exigencia, sin embargo, fueron retiradas minutos después sin aviso, ni explicación.

“Desde diciembre del 2021 hemos expuesto algunas necesidades laborales con las autoridades correspondientes, solicitando la recategorización como fisioterapeutas, ya que actualmente se nos tiene como administrativos y no como lo que realmente desempeñamos día a día”, señala un comunicado de prensa emitido por los trabajadores.