$!Estalla inconformidad estudiantil en la UAS

Una concentración de estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Plazuela Rosales, en Culiacán, se convirtió en una movilización que avanzó hasta las preparatorias Central Diurna y Hermanos Flores Magón, para denunciar irregularidades en los procesos de elección estudiantil, presuntos actos de acoso, censura y nepotismo dentro de la institución. Los alumnos irrumpieron las unidades académicas con consignas contra el Rector Jesús Madueña Molina y las autoridades universitarias. Entre las denuncias, los jóvenes señalaron que durante la jornada de elección de consejeros universitarios y técnicos, realizada la semana pasada en distintos planteles de la UAS, se presentaron irregularidades que limitaron la participación estudiantil. Explicaron que el proceso, mediante el cual se renueva el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución encargado de aprobar políticas académicas y administrativas, se llevó a cabo sin condiciones de transparencia. Aseguraron que en diversas preparatorias no se permitió el registro de planillas independientes, que las convocatorias se modificaron o cerraron sin previo aviso y que, en algunos casos, sólo se presentó una planilla promovida por las direcciones escolares.







“Queremos realidad, queremos cosas justas. No queremos ser muñecos en donde no nos dicen qué decidir, nada más nos dicen que si votas sí o no y tú respuesta no vale porque ya está decidida la situación. No más hijos de directivos en el poder, no más corrupción. Queremos justicia y transparencia”, subrayó la estudiante de la preparatoria Central, Dulce Valenzuela. “Yo fui una aspirante al Consejo [Universitario] no se me permitió participar en la planilla, me pusieron muchas trabas y al final de cuentas no me pude registrar porque el registro no se abrió, no se cerró en la hora concordada en la convocatoria”, apuntó la alumna. Por ello, exigieron la reposición de las elecciones y la transparencia en la elección. “Pedimos las impugnaciones del proceso de las votaciones del Consejo Universitario. Los alumnos no conocen qué es. Los alumnos no conocen absolutamente nada de eso. Están diciendo que por qué yo me manifiesto si no estoy en ninguna planilla. Por eso pedimos la impugnación porque yo no fui enterada de estas planillas”, expresó la estudiante Danna Camila. “Acabo de hablar con el Vicerrector, su respuesta fue nula. También estaba su abogado, la respuesta de los directivos fue nula, dijeron que esto ya no se podía cambiar, que eso ya no iba para cambio”, mencionó Dulce.







También acusaron casos de presunto acoso por parte de personal docente y administrativo hacia estudiantes que participaron en las protestas. Afirmaron que estos actos buscan intimidar al alumnado inconforme y evitar que se organicen o expresen públicamente sus reclamos. “En la preparatoria Central, incluso han golpeado maestros que están en contra de la dirección. O sea, ¿a qué punto hemos llegado? ¿cómo puedo yo, estudiante, sentir segura de luchar por mis derechos cuando han inclusive golpeado maestros y maestras y los han minimizado y los han acusado de lo peor?”, dijo Dulce. La manifestación contó también con el respaldo de trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes se han pronunciado en contra de la reingeniería financiera impulsada por el Rector Jesús Madueña Molina, una propuesta interna que busca reorganizar los recursos económicos y administrativos de la institución, pero que los disidentes acusan de afectar derechos laborales y prestaciones históricas. La movilización partió desde la Plazuela Rosales rumbo a la Preparatoria Central Diurna, donde no había clases. Con música de banda sinaloense, los estudiantes iniciaron sus reclamos contra las autoridades universitarias.





