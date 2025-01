$!Estallan maestros, estudiantes y familias contra Gobierno por asesinato de Gael y Alexander

“Queremos crear conciencia pero si ellos no quieren, queremos que bajen, que den la cara, que se presenten al pueblo. Queremos justicia, no queremos nada más, queremos vivir en paz, no queremos vivir con miedo. Si las autoridades tienen miedo de estar aquí, pues ellos que se quedan en su casa a cubrirse, nosotros no estamos cansados, sí tenemos miedo pero queremos seguir adelante, queremos vivir y vivir tranquilos”, apuntó.

“Necesitamos que de verdad se tomen cartas en el asunto y que como autoridades funcionen. Culiacán está de luto, los niños no se tocan. Ya estamos cansados, queremos paz, queremos tranquilidad, no queremos vivir con miedo. Ya estamos hartos, con los niños, no, por favor”, expresó Víctor.

Profesores de la escuela primaria se sumaron a las exigencias públicas para que se apersonaran las autoridades.

“Todos nosotros como ustedes sentimos lo mismo, ahorita somos un mismo sentimiento, todo Culiacán siente lo mismo, está lastimado, queremos que den la cara la autoridad y que resuelva esta situación de inmediato, sin ningún pretexto, queremos resultados reales, la gente quiere vivir en paz, queremos un Culiacán pacífico queremos nuestras vidas de regreso, nos las quitaron”, Sergio Guerrero.

“Nuestras escuelas están desprotegidas también, no hay ningún proyecto, ningún proyecto de seguridad para que resguarden los planteles en Sinaloa y tampoco hay ningún programa que nos garantice a los padres de familia, a los alumnos y a los maestros nuestra estancia en horarios de clases, no tenemos seguridad en nuestras escuelas porque no han tomado en cuenta eso”, José Ángel Beltrán Rentería, profesor de Media Superior.

Eduardo, un menor, estudiante y compañero de equipo de futbol de Alexander criticó que las políticas de seguridad no han funcionado ya que desde que inició la crisis de violencia no ha podido salir con tranquilidad de casa.

“Los de gobierno no hacen nada nomás se quedan sentando viendo de lejos”, expresó.

“Yo no puedo salir, nos da miedo. Ya no podemos hacer nada, solo podemos estar en casa. Nos puede pasar algo (si salimos) y el Gobierno no hace nada”.

El movimiento dirigió su llamado hacia el Palacio de Gobierno, y en su camino, cerca de las 9:50 horas se toparon con una escuela primaria en horario de clases, cuyos alumnos mostraron su apoyo desde sus salones de clases.

Al arribar al Palacio de Gobierno, se pronunciaron en contra de estrategias de seguridad y entre todos quebraron la puerta de la entrada principal del recinto en búsqueda de una audiencia con el Gobernador, Rubén Rocha Moya.

Subieron hasta el tercer piso, al despacho del Gobernador, en donde rompiendo una pared a un costado del despacho y que corresponde a un cubículo y que en ese momento se encontraba vacío.

La madre de los pequeños acudió al lugar con la promesa de una reunión, sin embargo esta no se concretó.

Cerca de las 11:00 horas, finalizaron las exigencias y bajaron al patio del recinto en donde el director llamó a las autoridades por un mensaje de paz y protección a la ciudadanía de Sinaloa.

“Un llamado para que más familias de Culiacán no se pongan de luto, queremos vivir en paz, queremos vivir en tranquilidad. Fue tan cobarde que al subir y orillarnos a subir hasta arriba no nos quiso atender y no salió aunque le decíamos que nosotros lo protegíamos y que sólo queríamos un mensaje de conciliador y un mensaje de paz”, señaló Víctor.

“Le pedimos que atienda, que vaya a la escuela, que vea la cara de los niños y los convenza de que van a estar bien, que ni uno más se muera”, puntualizó.

Con la sangre de un herido tras quebrar los cristales, escribieron ‘Fuera Rocha, Asesino’ en el piso del patio del Palacio de Gobierno y dispersados sobre el suelo pancartas de justicia por los menores asesinados.