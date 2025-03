Estamos ante un gobierno indolente que no soluciona: critica PAN Culiacán

CULIACÁN._ En Culiacán y Sinaloa estamos ante un gobierno que es indolente ante la ola de violencia que se afronta desde septiembre del 2024, y que tampoco soluciona la problemática, criticó la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional.

La presidenta del PAN Culiacán, Silvia Ramírez López, señaló que transitar por la capital del estado se ha vuelto en un juego extremo, por el riesgo que supone la incidencia delictiva.

“Lo que estamos viviendo en México son crímenes contra la humanidad: exterminio, esclavitud, tortura, violaciones. Vivir en Culiacán, es todos los días participar en un juego extremo, donde por el camino te puedes enfrentar con despojos, secuestros, balaceras, asesinatos, incendios y masacres.

“Ya la frase: ¿hasta cuándo?, ya no tiene sentido, porque estamos ante un gobierno indolente, cínico, mentiroso, cómplice, que no soluciona”, aseveró Ramírez López.

Cuestionó que tanto a nivel nacional como en la entidad, las autoridades del Estado no tienen estrategias para combatir la situación de inseguridad.

Además, dijo que el Estado perdió el control del territorio tanto a nivel nacional como en Sinaloa.

“Ahí tienen su gobierno de suciedad, solo bastó un sexenio y meses para que brote el pus por todos lados. Morena no solo entregó el territorio nacional a los grupos fácticos, los cobija. En Sinaloa y principalmente en Culiacán, estamos hartos de la ineficiencia de este gobierno, no hay estrategias, no hay resultados y lo peor es que no pasa nada”, dijo la dirigente municipal del PAN.