Estamos combatiendo a la delincuencia sin importar de qué grupo sean: Rocha Moya

El Gobernador Rubén Rocha Moya rechazó de manera tajante que haya habido encuentros entre autoridades y grupos armados o bandas delincuenciales, sino por el contrario, lo que ha habido son enfrentamientos y confrontaciones con las corporaciones de seguridad, sin importar a qué facción pertenezcan, pues se está trabajando arduamente por la pacificación.

El mandatario estatal aclaró lo anterior durante una entrevista en un programa radiofónico de cadena nacional, donde habló sobre el tema de seguridad exclusivamente, y donde rechazó también que alguna vez se haya reunido con presuntos jefes del narcotráfico.

Dijo que aunque todavía no se ha pacificado del todo, sí se han reducido los enfrentamientos entre las dos facciones de la delincuencia organizada que se mantienen en disputa, aunque no se han acabado, precisó.

“Se han reducido los enfrentamientos entre grupos criminales y también los enfrentamientos entre un grupo criminal con la autoridad, y esos se han reducido, pero no han acabado, lamentablemente se dan, pero ya menos, y eso nos habla de que se ha estado reduciendo la generación de violencia”, dijo.

A pregunta expresa de si ha tenido algún encuentro con jefes del crimen organizado, el Gobernador Rocha Moya puntualizó que niega rotundamente que eso haya ocurrido alguna vez.

“Tajantemente niego cualquier encuentro de autoridad alguna, de ninguno de los tres niveles de gobierno con los delincuentes, en todo caso, son confrontaciones, hasta ahorita lo que hace el gobierno es enfrentar la violencia, y la enfrenta con los operativos de gobierno contra los grupos civiles armados, o grupos de delincuentes”.

El mandatario estatal respondió específicamente que nunca fue invitado ni tuvo conocimiento de la reunión en Huertos del Pedregal, en donde supuestamente Héctor Melesio Cuén Ojeda sostuvo en encuentro con uno de los jefes de las bandas criminales.

“Esa versión tampoco ha existido jamás, eso de que yo acepté ir a un encuentro con estos personajes, ni enterado, ni invitado por ninguna vía, no fui convocado a este encuentro que se dio el 25 de julio, mucho menos haber estado; entonces, ni estuve, ni fui invitado, ni tuve conocimiento de esa reunión para nada, no existe ningún papel, llamada, comunicado, de que alguien me haya invitado a esa reunión, terminantemente, no supe de ella y mucho menos asistir”, reiteró.