Estamos preparados para enfrentar en Sinaloa la temporada de ciclones: Yeraldine Bonilla

En sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde presentó el Programa Especial para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, una vez iniciada la temporada el pasado 15 de mayo y que concluirá el 30 de noviembre, con un pronóstico de 16 ciclones y tormentas tropicales que se esperan en el Océano Pacífico.

Con la asistencia de mandos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Ángeles Verdes, de presidentas y presidentes municipales, y varios secretarios de su gabinete, la Gobernadora del estado declaró la sesión permanente de este Consejo Estatal de Protección Civil, y al mismo tiempo hizo un llamado a la población a estar pendiente de las indicaciones oficiales que emitan las instituciones de auxilio y dependencias gubernamentales en caso de presentarse cualquier fenómeno meteorológico.

“Considero muy importante que por parte de ustedes, de cada uno de los integrantes del Consejo, inviten a los ciudadanos a mantenerse atentos a la información y a las recomendaciones de cómo actuar en las lluvias y fenómenos climatológicos, hay que estar muy atentos en las páginas oficiales de Protección Civil”, exhortó.

La Gobernadora Yeraldine Bonilla dio a conocer que al seno del Consejo Estatal de Protección Civil se tienen identificadas 550 zonas de riesgo en todo el estado, donde ya operan los Consejos Municipales de Protección Civil y se mantienen en un monitoreo permanente de los fenómenos meteorológicos.

“Como ya hemos sido informados, para la temporada de lluvias de este 2026 se pronostica la presencia de 16 ciclones en el Pacífico, algunos de los cuales podrían presentar comportamientos imprevistos, y el estado de fuerza presentado nos demuestra que estamos preparados para proteger y apoyar a la población en cada caso de contingencia”, aseguró.

Añadió que el objetivo primordial de este programa especial es evitar pérdidas humanas y minimizar daños materiales y ambientales, además de fortalecer conductas de solidaridad y cooperación entre las comunidades, ante la presencia de fenómenos meteorológicos.

Correspondió al director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, ser el moderador de la sesión, y por su parte, informó que existe un estado de fuerza de 2 mil 543 elementos, distribuidos en 673 de Cruz Roja Mexicana, 452 bomberos, 283 de Protección Civil, y mil 135 voluntarios, apoyados por 801 vehículos para operar en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales.

“El objetivo es definir las actividades específicas y especiales de los organismos integrantes del Sistema Estatal Protección Civil para actuar coordinados en la ejecución de acciones para reducir la vulnerabilidad y riesgo ante esta temporada”, dijo.

Navarrete Cuevas dio a conocer que de los 16 ciclones que se esperan este año, entre 9 y 10 pudieran ser tormentas tropicales, entre 5 y 6 huracanes de categoría 1 y 2, y de categorías 3, 4 y 5, se esperan entre 4 y 5 de estos fenómenos meteorológicos.

A su vez, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Acosta Rodríguez, informó que se estima que entre mayo y junio inicie el fenómeno del Niño, y que se fortalezca en el pico de la temporada de los ciclones tropicales desde septiembre hacia octubre, cuando se esperan las mayores precipitaciones.

“También destacar que el estado de Sinaloa por su ubicación geográfica y la trayectoria de los ciclones tropicales que se generan en el Océano Pacífico, se ubica en el tercer lugar a nivel nacional como la entidad con mayores impactos de ciclones tropicales, con el 10.5 por ciento, sólo superado por Baja California y Quintana Roo”, explicó.

Estuvieron presentes en esta sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, acompañando a la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, el encargado de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, quien dio la bienvenida al evento; el almirante Guadalupe Juan José Bernal Méndez, comandante de la Cuarta Zona Naval; el general de Brigada, Julices Julián Tadeo González Calzada, coordinador en Sinaloa de la Guardia Nacional; y el general de Brigada, Armando Payán, en representación del Ejército Mexicano.

Además, la diputada Reynalda Leyva Urías, presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado; el secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López; el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio; la secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena; el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla; la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna; el secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, y la directora del DIF Sinaloa, Mercedes Ibarra Medina.

De igual manera, el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Jesús Enrique Vargas Álvarez; el delegado de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Bloch Artola; el jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia, Víctor Nava Chávez; el vocal ejecutivo del CEAPAS, Abraham Bello Esquivel; el presidente de la Asociación Bomberos de Sinaloa, Jorge Julián Chávez Murillo; el comandante José Ricardo Picos Quintero, de la corporación de auxilio Ángeles Verdes; el coordinador de Comunicación Social, Cuauhtémoc Chacón Mendoza; el director de Vialidad y Transportes, Marcos Antonio Osuna; y Juan Pablo Cerén Hernández, meteorólogo del Instituto Estatal de Protección Civil.