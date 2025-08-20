‘Estamos tan desesperados que hasta vemos bien intromisión de EU en México’: PAN Sinaloa

En Sinaloa la desesperación de la ciudadanía por la situación de inseguridad es tal, que se mira de manera positiva una intromisión de Estados Unidos de América en México, manifestó la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional.

Las pocas acciones en combate a la delincuencia en la región obedecen primordialmente a las presiones ejercidas por el Gobierno estadounidense sobre el Ejecutivo Mexicano, dijo la presidenta del partido, Wendy Barajas Cortés.

“En Sinaloa estamos tan desesperados que hasta hemos visto bien esa intromisión, o sea, fue como para nosotros una ayuda urgente que necesitábamos, porque las presiones de Estados Unidos es que hemos tenido un poco más de presencia, hemos tenido un poco más de atención, porque ya habían pasado muchos meses y no teníamos realmente ninguna solución, ni estrategia real”.

“Lo poco que se ha estado haciendo ha tenido mucho que ver con las presiones que Estados Unidos ha estado haciéndole a la Presidenta Claudia Sheinbaum, si no, yo creo que estuviéramos peor de lo que estamos ahorita”, declaró Barajas Cortés.

La política subrayó que estas acciones se traducen en respaldo de parte de la Federación hacia la entidad, como la reciente entrega de 100 patrullas para reforzar la Policía Estatal del Estado, así como la firma de un convenio para que la Secretaría de la Defensa Nacional reclute y adiestre a 150 oficiales para que se unan a las filas de la corporación local.

“Qué bueno que estén volteando a ver a Sinaloa después de un año, qué bueno que estén dotándonos de más elementos, de patrullas, qué bueno, está bien, lo aplaudimos, hace falta también es parte de las cosas que hacen falta”, comentó.

No obstante, la representante partidista cuestionó que en este tipo de visitas y acercamientos que ha tenido el Gabinete de Seguridad federal en Sinaloa, se promociona la imagen del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Gran parte de esas visitas que hace Harfuch a Sinaloa, pues más que estrategia parece campaña, parece que se viene a promocionar a Sinaloa, parece que ya se está muestreando para el 2030. También ese enfoque que le están dando no está bien visto por la sociedad”.

“Que ya estemos hablando de las policías de Harfuch, las patrullas de Harfuch, yo creo que eso es incorrecto y una falta de respeto para lo que está pasando aquí en Sinaloa”, criticó Barajas Cortés.