Están internados cuatro menores por rickettsia en Culiacán, dos de ellos delicados

En el Hospital Pediátrico de Sinaloa hay internados cuatro menores con el padecimiento de rickettsia, enfermedad trasmitida por pulgas, piojos, ácaros y garrapatas.

El Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que de estos casos dos menores se encuentran delicados.

”Seguimos con niños internados, nos quedan cuatro niños y se les está dando manejo médico”, dijo.

En lo que va del año en Sinaloa se han registrado 33 casos de rickettsia en el estado, de los cuales han fallecido siete menores de edad.

Señaló que se trabaja en conjunto con la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable para atender el tema de las mascotas con pulgas o condiciones generales de suciedad que pudieran generar el contagio de la bacteria.

El director del Hospital Pediátrico de Sinaloa, Carlos Mijail Suárez Arredondo, informó que el menor que falleció de manera reciente en el nosocomio tenía 14 años.

“Fue un menor de 14 años, muy desafortunado el caso y en este sentido es importante hacerle saber a la población que la rickettsiosis en pediatría es una enfermedad muy grave”, dijo.

“El niño se pone muy mal en muy pocas horas. Entonces, si tenemos la sospecha de que puede ser un caso no hay que esperarse mucho tiempo porque 3 o 4 horas pueden ser suficientes para que avance a un grado irreversible”.

El director del Pediátrico apuntó que la enfermedad avanza rápidamente, por lo que exhortó a las familias a estar atentos a los síntomas.

“El llamado a la población es que estén atentos, que si tienen la mínima sospecha acudan al servicio de urgencias, ya que en el hospital contamos con los especialistas y subespecialistas, además con todo el medicamento y el equipo necesario para atender a estos niños”, pidió.

“Un niño que se ve infectado por rickettsia y al cabo de 5 o 6 horas su condición va a ser muy mala en el 90 por ciento de los casos”.