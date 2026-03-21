Estará licencia de conducir permanente disponible hasta el 30 de junio

Con el objetivo de facilitar los trámites vehiculares y ofrecer un beneficio definitivo a los conductores, el Gobierno del Estado de Sinaloa puso en marcha el programa de licencia de conducir permanente, el cual estará vigente por un periodo limitado de tres meses.

Diego Armando Martínez Rodríguez, encargado del área de licencias en Sinaloa, informó que este nuevo esquema inició el pasado 17 de marzo y concluirá el próximo 30 de junio de 2026.

“El programa de la licencia permanente únicamente lo autorizaron por tres meses que culmina el 30 de junio del 2026”, compartió Martínez Rodríguez.

El costo de la licencia permanente, tanto para automovilistas como para motociclistas, es de 2 mil 323 pesos.

Se trata de la primera vez que se implementa este tipo de documento en el estado, permitiendo que el plástico no pierda vigencia mientras el titular conserve el plan.

Para apoyar la economía de las familias sinaloenses, el pago puede realizarse en efectivo o con tarjeta, incluyendo la opción de cubrir el monto a seis o nueve meses sin intereses con instituciones bancarias participantes.

En caso de extravío del documento, el funcionario aclaró que se generará un costo extra por reposición, pero el contribuyente no tendrá que volver a pagar la totalidad de los 2 mil 323 pesos.

El trámite está disponible para personas que ya cuentan con una licencia del estado aunque esté vencida, así como para extranjeros y ciudadanos foráneos de otros estados.

Para quienes ya tienen licencia en Sinaloa deben presentar su licencia anterior y una identificación oficial vigente del Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar.

Para trámites por primera vez o foráneos se requiere integrar un expediente completo que incluya acta de nacimiento, Curp, comprobante de domicilio e identificación oficial.

También compartió que la modalidad permanente solo aplica para automovilistas y motociclistas, en comparación a los conductores con categoría de chófer que deberán seguir renovando su documento cada 2 o 4 años, aunque tienen la opción de cambiar su tipo de licencia a automovilista permanente si así lo desean.

Desde el arranque del programa, se ha registrado una afluencia de ciudadanos en las oficinas de recaudación.

Martínez Rodríguez señaló que durante los primeros días los módulos estuvieron ocupados, lo que obligó al personal a trabajar horas extras y asignar turnos adicionales para atender a todos los interesados.

Los ciudadanos pueden realizar el trámite de manera presencial o iniciar el proceso en línea.

Actualmente, los puntos de atención incluyen las oficinas de vialidad y transporte, unidades de servicios estatales y módulos de recaudación.

El encargado del área de licencias hizo un llamado a la ciudadanía a aprovechar este periodo de tres meses, resaltando la comodidad de contar con un documento que no requiere renovación constante.

“Yo invitaría a los ciudadanos a que tramiten la licencia permanente, ya que es un plástico que no tendría la vigencia de dos y cuatro años”, señaló.