$!Estará Sinaloa bajo fuerte onda de calor; Choix alcanzará los 42 grados este sábado

El estado de Sinaloa se encuentra bajo los efectos de una intensa onda de calor, la cual es la responsable directa de las altas temperaturas que se registran en gran parte del territorio estatal, provocando hasta 42 grados en Choix.

Mientras el cielo permanece mayormente despejado, los sistemas meteorológicos advierten que el termómetro no dará tregua, especialmente en la zona norte de la entidad.

El municipio de Choix se perfila como el punto más caliente de Sinaloa para este 6 de junio, con temperaturas máximas que podrían escalar entre los 38 y 42 grados centígrados.

Esta ola de calor también golpeará con fuerza a la región centro y norte, afectando a municipios como El Fuerte, Sinaloa municipio, Mocorito, Badiraguato y la capital, Culiacán, donde se esperan máximas de entre 36 y 40 grados.

Para los municipios de Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Salvador Alvarado, Navolato, Cosalá, San Ignacio y Concordia se esperan temperaturas entre los 34 y 38 grados.

En contraste, la zona sur, que incluye a Mazatlán, Rosario y Escuinapa, mantendrá registros ligeramente más bajos, oscilando entre los 30 y 35 grados.

A pesar del dominio del tiempo seco, los reportes oficiales indican que la humedad podría concentrarse por la tarde en las zonas de montaña que colindan con el estado de Durango.

En esta región específica, existe la de lluvias ligeras de 0.1 a cinco milímetros, ocasionadas por el flujo de humedad en las zonas altas, lo que contrasta con el clima desértico del resto del estado.

Se recomienda a la población extremar precauciones ante las rachas de viento, que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en diversas zonas del estado, y mantenerse hidratados frente a las temperaturas extremas que dominan la jornada.