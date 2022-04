$!Estas celebraciones se llevarán a cabo en la Catedral de Culiacán durante Semana Santa

La Diócesis de Culiacán presentó el calendario de las celebraciones que se llevarán a cabo en la Catedral de Culiacán durante Semana Santa.

En el calendario emitido, se indica que la Semana Santa es la verdad actualizada por medio de las celebraciones litúrgicas por parte de la Iglesia Católica, donde se conmemora la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo.

Las celebraciones quedaron plasmadas junto con una introducción de lo que se debe saber de cada uno de estos días santos.

Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos representa el inicio de la Semana Santa, en este día se conmemora el momento en el que Jesús se proclama como Rey de los Judíos y es recibido por los habitantes de Jerusalén con ramos de palma para darle la bienvenida a la ciudad.

En este día se celebra una misa en la que se bendicen los ramos de cada persona, para simbolizar el recibimiento de Jesús.

Horario de misas

7:15 am, 8:30 am, 10:00 am (Presidida por el Obispo Jonás Guerrero), 12:00 pm, 6:00 pm y 7:00 pm

Lunes de Semana Santa

También llamado “Lunes de Autoridad”, ya que Jesús manifiesta su poderío ante el pueblo, purificando el Templo de Jerusalén con la expulsión de los mercaderes, dejando en claro: “Mi casa, casa de oración será llamada”.

Horario de misas

7:15 am, 12:00 pm y 6:00 pm

Martes de Semana Santa

El llamado “Martes de Controversia” porque Jesús se enfrenta con los líderes religiosos que cuestionan su autoridad para predicar y hacer milagros, primero con sacerdotes y ancianos, después con los fariseos.

Horario de misas

7:15 am, 11:00 am y 6:00 pm