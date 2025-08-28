Este 2025 ya es el año más crítico en incendios forestales para Sinaloa desde que hay registro

En Sinaloa se han afectado 106 mil 072 hectáreas debido a incendios forestales en lo que va del 2025, de acuerdo al informe de la Comisión Nacional Forestal con corte al 22 de agosto. Estas cifras registran que este año es el más crítico en cuanto a afectación de área geográfica por incendios forestales, aún sin terminar.

En lo que va de este 2025 se ha incrementado más del doble la cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales en relación a las que se registraron en 2024, pues el año anterior fueron 42 mil 364 hectáreas con corte al mes de agosto.

El año 2024, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información Forestal, se registraron en Sinaloa 47 incendios forestales, mismos que afectaron una superficie de 42 mil 364 hectáreas en el estado.

Con estas cifras el año anterior se ubica como el peor en cuanto a afectaciones por incendios forestales en Sinaloa desde 1970, año en el que se inició el registro.

El segundo año más crítico para el estado fue el 2023, cuando se registró una superficie quemada de 38 mil 447 hectáreas, lo que representa un incremento relevante con el año 2022 cuando la superficie quemada fue de 7 mil 616 hectáreas.

Este 2025 la cifra de hectáreas afectadas coloca a Sinaloa como el cuarto estado a nivel nacional con mayor área afectada debido a los incendios, por debajo de Chihuahua que se encuentra en primer lugar con 201 mil 543 hectáreas, seguido de Durango con 115 mil 325 hectáreas y Guerrero con 106 mil 418 hectáreas.

En el tema de la cantidad de incendios presentados en el año Sinaloa se ubica en el lugar 22 con 76 incendios, lo que indica que los siniestros registrados en la zona forestal del estado han sido pocos en relación a las cifras nacionales pero intensos para alcanzar gran área geográfica.

Entre las causas que han originado los incendios en Sinaloa se encuentran que hay siniestros provocados intencionalmente, actividades agrícolas, fogatas, actividades pecuarias, fumadores y transportes, sin embargo de los 79 incendios registrados en el estado en 49 casos las autoridades ignoran las causas que los originaron.

En cuanto a cómo se han combatido los incendios en el estado este 2025 la Conafor señala que en su mayoría los casos son atendidos por voluntarios civiles o de espacios privados, seguido de servidores públicos federales, estatales y municipales.