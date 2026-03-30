Este año, 20 nuevos bachilleratos “Margarita Maza” en 14 municipios

Culiacán, Sin., 30 de marzo de 2026.- Por gestiones del Gobierno del Dr. Rubén Rocha Moya en materia de infraestructura educativa, para este año se tienen contempladas 22 acciones que fortalecerán la educación media superior en la entidad, con la creación de 20 nuevos bachilleratos “Margarita Maza” en 14 municipios, así como la ampliación del CBTIS 51 de Mazatlán y la construcción de un nuevo Bachillerato Tecnológico (CBTA) en Culiacán.

El informe fue dado por la secretaria de Educación Pública y Cultura, Lic. Gloria Himelda Félix Niebla, al participar en la conferencia de prensa semanal del gobernador Rocha Moya.

En su participación, la titular de SEPyC expresó: “Sinaloa ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cobertura en media superior; sin embargo, eso nos permitirá a nosotros acercar esta oferta educativa a jóvenes que en algún momento interrumpieron sus trayectorias educativas y que podrán retomarlas. Este bachillerato será así de flexible, será de manera híbrida y serán colocados en catorce municipios”.

Los municipios beneficiados son Culiacán (con cuatro acciones), Ahome (2), Mazatlán (2), Navolato (2), Angostura, Eldorado, Elota, El Fuerte, Escuinapa, Guasave, Juan José Ríos, Mocorito, Rosario y Sinaloa con una acción cada uno; la inversión global es de 480 millones 288 mil pesos.

Indicó que, para los efectos de que el Bachillerato Nacional “Margarita Maza” llegara a Sinaloa, en un primer momento se informó que eran once bachilleratos; sin embargo, gracias a la gestión del gobernador, se alcanzaron 20 bachilleratos en 14 municipios prioritarios.

En Culiacán, los cuatro bachilleratos se instalarán en las colonias Alturas del Sur, Los Ángeles y las sindicaturas Tabalá e Imala. En el caso de Mazatlán, se instalarán en las colonias Pradera Dorada, Santa María, Las Isabeles y Esmeralda.

En Navolato se ubicará uno en Villa Juárez y otro en Villa Ángel Flores “La Palma”; además, se instalarán en Jaguara (El Fuerte); en Adolfo Ruiz Cortines III (Sinaloa); sindicatura Gabriel Leyva Velásquez (Elota); sindicatura Melchor Ocampo (Mocorito); en Norotillos (Guasave) y en la cabecera municipal de Eldorado, así como en los municipios de Angostura, Juan José Ríos, Rosario y Escuinapa, para completar los catorce municipios prioritarios.

Respecto a la ampliación del CBTis 51 en Mazatlán, se hizo la gestión ante la alta demanda que tiene cada año. También en Culiacán se construirá un nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA).