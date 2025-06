Este año se creará Vicefiscalía para la Protección de Periodistas y Activistas: Tere Guerra

En este 2025 se creará la Vicefiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa, aseguró la Diputada María Teresa Guerra Ochoa.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado apuntó que la 65 Legislatura ya tiene la iniciativa a partir de la cual se dictaminará para crear esta agencia ministerial.

Afirmó que, tras reuniones con la Fiscalía General del Estado, se corroboró que existe el recurso y se cuenta con las instalaciones necesarias para que comience a operar.

”Estamos muy encaminados en esto, yo creo que estamos próximos a someter el dictamen al Pleno, esperemos que sea esta misma semana, en eso estamos”.

”Fue lo que vimos, hay el recurso para ya operarla, claro, con una transición, se tiene que hacer la adecuación física del lugar, pero hay la seguridad de que no solamente va a quedar en letra, sino que se va a poder aterrizar. Este año”, garantizó.

”Vimos que hay condiciones para que haya esa Vicefiscalía de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas”, dijo Tere Guerra.

Subrayó que esta petición ha tardado, ya que el Poder Legislativo no quiere crear este tipo de agencias sin tener certeza de que podrá funcionar.

En ese sentido, recalcó que deben analizar la creación de nuevas agencias, ya que esto no debe tomarse como una forma de ampliar la burocracia.

”Había que consultar a Fiscalía porque es la que va a operar. Checamos que hubiese el espacio físico, nos dicen que sí hay el espacio físico; que hubiese el personal especializado. Porque no queremos que se haga un dictamen y que luego encontremos que no consultamos con Fiscalía y que no va a aterrizarse”.

”Nosotros hemos sido muy cautelosos en temas de vicefiscalías, porque no se trata solamente de generar burocracia”, enfatizó Guerra Ochoa.

Desde 2022, el Congreso del Estado de Sinaloa promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y con ello un Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

No obstante, la aprobación de esa Ley también contemplaba una agencia de la Fiscalía General del Estado para este fin. Sin embargo, el Parlamento de Sinaloa no atendió ese mandato.