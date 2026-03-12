$!Este fin de semana disfrutemos de un puente de sol, mar y música en Altata

Culiacán, Sinaloa 12 de marzo de 2026 Ofreciendo a los sinaloenses variadas opciones de esparcimiento y diversión familiar para este fin de semana, el Gobierno de Sinaloa, a través de la secretaría de Turismo, presentó el programa, “Vámonos Pa’ Altata. Puente de Sol, Mar y Música”; mediante el cual se busca reactivar este importante destino turístico, a través de eventos para chicos y grandes. La directora de Proyectos Especiales de la secretaría de Turismo, Melissa Carrillo, señaló que, el próximo 15 de marzo, a partir de las 3:00 de la tarde, la bahía de Altata, será el escenario de eventos totalmente familiares, además los visitantes podrán disfrutar de la exquisita y variada gastronomía, en un ambienta de música y fiesta.

“Estamos haciendo un programa con música, show infantil, es un evento totalmente familiar, gratuito, va a empezar a partir de las 3:00 de la tarde con un show de botargas de Mario Bros, posteriormente tendremos un show musical por parte de Los Cano y finalizaremos con Los Kalis, garantizando el éxito del evento”, afirmó la funcionaria estatal, agregando que en el marco del evento también serán presentadas las candidatas a reinas del Carnaval de Altata. Asimismo, detalló que, por medio del programa “Enamórate de Sinaloa”, dispondrá de transportes para quienes deseen asistir a pasar una tarde en la playa consentida de los culichis, saliendo de Catedral a las 10 de la mañana, retornando a las 6 de la tarde. La ruta tiene un costo de $200.00 pesos la cual incluye, además del traslado, un paseo en lancha y alimentos. (Puedes apartar tu lugar al 6692303163) Por su parte, Luisa Morachis, jefa del departamento de Turismo de Navolato, detalló que, para mantener un ambiente de tranquilidad y seguridad, se desplegará el operativo “Ruta Segura”, en coordinación con autoridades militares, Guardia Nacional, Policía Estatal y Tránsito Municipal, garantizando traslados y estadía, segura desde y hacía la bahía.