Este fin de semana regresan alcoholímetros a Culiacán, pero se rediseñarán para una estrategia más amigable

El próximo fin de semana los operativos viales apoyados por alcoholímetros volverán a implementarse en la ciudad de Culiacán, pero la estrategia se reajustará para garantizar su funcionamiento y ver por la seguridad en general.

El Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil adelantó que en los operativos viales habrá paramédicos y una atención integral, además de verificar que los conductores no se encuentren en estado de ebriedad.

“Queremos arrancar este fin de semana ya con este nuevo modelo de un alcoholímetro que sea más preventivo y que nos permita invitar a que nos cuidemos, no hay que usar el término de retenes, porque desde el nombre es el concepto. Sí queremos que sea un nuevo modelo donde las personas tengan plena seguridad que es por su bien, que van a estar los médicos y paramédicos para atenderlos”, dijo el Alcalde.

El 11 de abril el ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro anunció la eliminación de los retenes con alcoholímetro, pues no era garantía para disminuir los accidentes viales.

“El objetivo es suspenderlo por tiempo indefinido, no por Semana Santa nada más, es porque hemos comprobado recientemente que son ineficaces (...) de nada nos sirve que haya 20 o 30 elementos checando el alcoholímetro si llega a barandilla uno”, anunció en aquel momento el ex Presidente Municipal.

El pasado 6 de julio el Gobernador Rubén Rocha Moya declaró no estar a favor de la recaudación de los retenes, pues estos operativos tienden a ser recaudatorios.

“No, no. No se van a instalar retenes, soy enemigo de los retenes yo. Yo no soy muy amigo de los retenes, claro que yo no mando en la Fiscalía General, no mando el Ejército, no mando en la Guardia Nacional, tampoco en el municipio, las policías. Yo soy de la idea de que no los pongan porque son retenes recaudatorios“, dijo Rocha Moya.