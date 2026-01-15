Culiacán
|
Noticiero

Este jueves a Detalle: Deuda hasta el 2046: Rocha busca nuevo préstamo millonario para obra pública

Dale un repaso a los temas que forman parte de la conversación pública de Sinaloa
Noticiero Noroeste |
15/01/2026 18:12
15/01/2026 18:12
#Noroeste
#Noticiero
#Noticias
#Reportajes
#En Vivo
#Entrevistas
#A Detalle
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube