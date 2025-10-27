https://www.noroeste.com.mx/binrepository/911x513/143c0/768d512/none/12707/PMDM/detalle_1-11666787_20251027180047.jpg

Culiacán | Noticiero

Este lunes, A Detalle: Seguirán manifestaciones de agricultores por falta de acuerdo

Dale un repaso a los temas que forman parte de la conversación pública de Sinaloa