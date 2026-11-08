Este lunes inicia la Feria Internacional del Libro en Culiacán; conoce qué calles están cerradas

La Feria Internacional del Libro de Culiacán 2026 comenzará este lunes 9 de noviembre con una semana de actividades literarias, culturales y artísticas en el Centro de la ciudad, donde se espera la asistencia de más de 160 mil personas.

La cuarta edición de la FIL se desarrollará hasta el domingo 15 de noviembre y tendrá como principales escenarios la Plazuela General Álvaro Obregón, el Teatro MIA y otras sedes alternas.

Para esta edición se anunció la participación de 106 escritores, de los cuales 71 son sinaloenses, 31 proceden de otras entidades del País y cuatro son invitados internacionales.

Además, los visitantes podrán recorrer 65 puestos de exhibición y venta de libros, con la participación de 47 casas editoriales, entre ellas Grupo Planeta, Océano, Penguin Random House, Fondo de Cultura Económica, Trillas, Siglo XXI Editores y Anagrama. También se instalarán 12 espacios para la venta de artesanías.

Una de las novedades de este año será la incorporación de un pabellón juvenil, con actividades de lectura y literatura dirigidas a adolescentes, que se sumará al espacio infantil destinado a niñas y niños.

Entre los escritores invitados se encuentran David Toscana, Verónica Murguía, Martín Solares, Socorro Venegas y Francisco Hinojosa. También se contempla un encuentro dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, con la participación de la académica Sara Poot Herrera.

La programación incluirá presentaciones de libros, charlas, encuentros con autores y actividades musicales en un foro principal y otro al aire libre.

¿Qué calles están cerradas por la Feria del Libro?

Debido a los trabajos de instalación de la infraestructura para la feria, el Ayuntamiento de Culiacán anunció cierres a la circulación en dos vialidades del primer cuadro de la ciudad.

La calle Ángel Flores fue cerrada desde las 8:00 horas del viernes 6 de noviembre, para permitir el montaje de las carpas.

Asimismo, la calle Ruperto L. Paliza comenzó a cerrarse desde las 8:00 horas del sábado 7 de noviembre.

Las autoridades municipales recomendaron a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar vías alternas para evitar contratiempos al circular por el Centro.

La FIL Culiacán contempla actividades para públicos de distintas edades durante siete días, con entrada libre y una oferta que busca reunir a lectores, escritores, editoriales y artistas en la capital sinaloense.