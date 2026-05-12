https://www.noroeste.com.mx/binrepository/911x513/143c0/768d512/none/12707/VNDM/detalle_1-13351586_20260512180603.jpg

Culiacán | Noticiero

Este martes A Detalle: Balean un domicilio y un vehículo en la colonia El Palmito

Dale un repaso a los temas que forman parte de la conversación pública de Sinaloa