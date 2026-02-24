Este miércoles 13 colonias del norte de Culiacán se quedarán sin agua

Como parte de la construcción de la Planta Potabilizadora Las Cucas, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, informó que este miércoles 25 de febrero se realizarán trabajos de interconexión de tuberías, lo que obligará al cierre de válvulas en el sector norte de la ciudad, dejando a 13 colonias sin agua.

El suministro de agua potable será suspendido en un horario de las 07:00 a las 21:00 horas, afectando al sector.

Se recomienda a los vecinos de la zona tomar las previsiones necesarias y almacenar el líquido suficiente para las actividades básicas del día.

Por ello, se hace un llamado a los habitantes de las colonias Fresnos, Arboledas, Lombardo Toledano, Las Cucas, Marsella Residencial, Los Alamitos, Bosques del Álamo, Los Lirios, Los Lirios II, Los Mezcales, Los Ciruelos, Jardines de la Sierra y Los Girasoles a tomar previsiones.

El personal operativo y la maquinaria pesada de la paramunicipal estarán concentrados sobre la Avenida Álvaro Obregón, específicamente en el tramo que comprende desde la calle Velina León de Medina hasta la calle Escorpión.

Las autoridades locales han solicitado a la ciudadanía circular con precaución o, de ser posible, utilizar vías alternas para evitar embotellamientos en la zona.

Pese a las molestias temporales, la Japac destacó que estas actividades son indispensables para poner en marcha la planta a finales de marzo.

El proyecto representa una inversión de 82 millones 643 mil pesos y tendrá una capacidad para producir 100 litros por segundo.

Una vez operativa, la Planta Las Cucas no solo regularizará el servicio, sino que mejorará significativamente la calidad de vida de los habitantes en más de 30 colonias de la zona norte, quienes han padecido históricamente por la presión del suministro.