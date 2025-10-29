https://www.noroeste.com.mx/binrepository/911x513/142c0/768d512/none/12707/RGCM/detalle_1-11688188_20251029180213.jpg

Culiacán | Noticiero

Este miércoles A Detalle: Atacan a balazos a guardias nacionales enfrente de escuela en Culiacán

Dale un repaso a los temas que forman parte de la conversación pública de Sinaloa