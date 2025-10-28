Este miércoles presentará Gámez Mendívil su primer Informe en sesión de Cabildo

CULIACÁN._ El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, presentará este miércoles en sesión de cabildo su primer Informe de gobierno al frente del Ayuntamiento de Culiacán.

En primera instancia, el munícipe compartirá el documento con los resultados y gestiones ante el Cabildo, en una sesión extraordinaria, sin un evento extraordinario o fuera de las instalaciones del Palacio Municipal.

“Y más adelante estamos valorando hacer una presentación un poco más pública porque el cabildo es muy pequeño para que vayan algunas presentaciones sociales, las universidades, las colonias, pero sería en un segundo momento”, adelantó Gámez Mendívil.

La sesión de Cabildo está programada para las 10:00 horas de este miércoles.

Este será el primer informe del trienio 2024-2027, para el cual fue elegido mediante voto popular en junio del 2024.

No obstante, también representa la secuela de su administración que se extendió del 2022 al 2024, en sustitución de Jesús Estrada Ferreiro, quien fue desaforado y procesado penalmente por delitos de corrupción y discriminación.