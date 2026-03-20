https://www.noroeste.com.mx/binrepository/910x512/71c0/768d512/none/12707/OBFK/detalle_1-12898633_20260320180306.jpg

Culiacán | Noticiero

Este viernes A Detalle: 9 de los 11 abatidos en el operativo en El Salado, fueron identificados

Dale un repaso a los temas que forman parte de la conversación pública de Sinaloa