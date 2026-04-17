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Culiacán | Noticiero

Este viernes A Detalle: Detienen en Culiacán al ‘Taurus’ por lesionar a una persona en un intento de asalto

Dale un repaso a los temas que forman parte de la conversación pública de Sinaloa