https://www.noroeste.com.mx/binrepository/910x512/71c0/768d512/none/12707/UYFK/detalle_1-12335822_20260116180329.jpg

Culiacán | Noticiero

Este viernes A Detalle: El Teniente que detuvo a su agresor antes de perder la vida

Dale un repaso a los temas que forman parte de la conversación por Sinaloa