Este viernes Diputados y ciudadanas estarán en CDMX para sostener reunión con la CFE

Este viernes 3 de julio a las 12:00 del día se llevará a cabo la reunión entre ciudadanos, una comisión especial del Congreso y autoridades de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México, con el objetivo de revisar los altos cobros denunciados recientemente por habitantes de Sinaloa.

Así lo informó el Diputado local por Morena Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, quien detalló que tanto la comisión especial como tres ciudadanas estarán presentes en la capital del país para exponer una propuesta que busca dar solución a las quejas por incrementos considerados excesivos en los recibos de luz.

De acuerdo con el Legislador, la iniciativa que se presentará a las autoridades de la CFE plantea un ajuste en los cobros registrados durante los últimos meses, con la intención de que los usuarios vuelvan a pagar montos similares a los recibos habituales previos a los incrementos denunciados.

“La propuesta que más hemos consensado es que se cobra lo que tradicionalmente se les cobra, es decir, por ejemplo en el mes de abril si se les cobra 500 o mil pesos o lo que nos llegue, que se revise lo que se llegó el año pasado y en cuanto a eso, que esa sea la base que se les cobre a las personas”, expresó.

El Diputado destacó que el objetivo de la reunión es lograr una revisión y corrección de los cobros que han sido señalados como excesivos por miles de sinaloenses, buscando una respuesta formal por parte de la Comisión Federal de Electricidad ante las inconformidades ciudadanas.

En relación con la invitación extendida a Senadores y Diputados federales para participar en la reunión, informó que hasta el momento no se ha recibido respuesta de ningún Legislador.