Este viernes se decidirá si se le quita el fuero a Estrada Ferreiro, en sesión secreta

Este viernes de decidirá si se quita el fuero o no al Alcalde de Culiacán con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, esto tendrá lugar en el Congreso de Sinaloa en una reunión secreta que se decidió así por la naturaleza del asunto, confirmó el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez.

El legislador aclaró que en caso de que se decida quitar el fuero al Alcalde, lo cual se decidirá después de escuchar la defensa de Estrada Ferreiro en la tribuna, así como los argumentos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en su contra, quedaría el cargo vacante y corresponde al Congreso de Sinaloa definir quién será el nuevo o la nueva titular del Ejecutivo Municipal.

“Para mi hay dos eventualidades, declarar que no procede, será un asunto del Pleno, después de escucharlos, después de garantizar los derechos que le asisten, así como escuchar a quien denuncia, en este caso la Fiscalía, hay dos eventualidades, declarar que no procede y nosotros invariablemente partimos de la premisa de presunción de inocencia”, indicó el morenista.

“La otra eventualidad es que proceda, pero sobre esto, lo prudente, lo recomendable, es no anticipar nada porque justamente es parte del proceso y en esos términos queremos llevarlo”, agregó, detallando que en caso de que el Pleno decidiera quitar el fuero a Estrada Ferreiro, no hay recurso para revertir esta situación.

En un caso hipotético de que se el Pleno del Congreso de Sinaloa considerara que procede, la ley establece que, de definirse desafuero, corresponde al Congreso del Estado nombrar a la Presidenta o al Presidente sustituto, siendo la Ley de Responsabilidades y Funcionarios Públicos, así como la Ley Orgánica del Congreso de Sinaloa, mismas que sustentan la secrecía de la reunión.

“La única instancia que retira el fuero constitucional a un funcionario electo es el Congreso y la declaratoria de vacante definitiva tiene dos fuentes: el Ayuntamiento puede declarar una vacante definitiva de su Presidente y el Congreso del Estado puede declarar la vacante definitiva, es el Congreso la única instancia para nombrar al Presidente sustituto”, abundó.

Actualmente, acotó, existe en Culiacán una Presidenta Municipal provisional, refiriéndose a Rosario Valdéz Páez, aclarando que no es Presidenta sustituta, además que la licencia del Presidente Municipal, no significa que ya no tiene fuero, sino que sigue preservándolo.

Por la importancia de esta reunión secreta del viernes 10 de junio, no se ha pensado en tener vigilancia especial o reforzar la entrada al recinto legislativo, Castro Meléndrez enfatizó que se actuará como en cualquier otra situación en el Congreso de Sinaloa.

Reiteró que el proceso que llegó al Poder Legislativo por parte de la Fiscalía no detiene los procesos de juicios políticos que ya se llevaban por la Comisión Instructora derivadas de las denuncias de las viudas de policías y de la ciudadana Emma Aguilar que señaló que no se le aplicó descuento en el recibo de agua potable.

“Los procesos en el Congreso no están parados, los procesos se mantienen en los términos que marca la ley, en la ruta que marca la ley, hay una suspensión en relación a uno de los expedientes, pero aún así, se mantiene activo, la suspensión tiene que ver que no se le destituya en tanto no se resuelva el problema de fondo, este tiene un carácter temporal, esa suspensión, pero no frena al Congreso”, dijo.

Estrada Ferreiro es acusado por la Fiscalía por abuso de autoridad y discriminación, así como de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

Por otro lado, explicó que el amparo promovido por Estrada Ferreiro este lunes 6 de junio, es en relación a la Fiscalía y no al Congreso de Sinaloa, argumentando que ha sido víctima de tortura, el cual todavía no ha sido aceptado.