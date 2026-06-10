Este viernes se reunirán Diputados y ciudadanos de Villa Juárez por cobros de la CFE

El próximo viernes podría realizarse una reunión entre una comisión de Diputadas y Diputados del Congreso del Estado y ciudadanos de Villa Juárez, con el objetivo de buscar una solución al problema de los altos cobros en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, comentó que, después de la manifestación realizada recientemente, sostuvo una conversación con algunos de los manifestantes, en la que se acordó llevar a cabo una mesa de diálogo.

Destacó que una de las acciones que emprenderá el Congreso será gestionar un acercamiento con autoridades de la CFE para atender estos casos y buscar vías de solución.

Señaló que en Villa Juárez existe una situación particular, ya que se han presentado numerosas denuncias por cobros elevados de energía eléctrica, especialmente entre trabajadores agrícolas quienes no pueden cubrir estos pagos.

Durante la manifestación los ciudadanos plantearon la posibilidad de que las y los Diputados donaran parte de su salario para ayudar a cubrir algunos adeudos.

Sobre este tema, Guerra Ochoa afirmó que existe disposición por parte de algunos Legisladores para realizar una aportación económica, aunque aclaró que aún no se ha definido el monto que podría destinarse.

Precisó que la propuesta ha sido respaldada por integrantes del grupo parlamentario de Morena y por algunos diputados de otras fuerzas políticas, quienes analizan donar una parte de sus percepciones.

“Todavía no sabemos cuánto pero sí hay disposición de hacer una donación” expresó.

Destacó que continuarán buscando acercamientos con las y los habitantes de Villa Juárez para encontrar una solución de fondo a esta problemática.