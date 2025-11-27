$!Este viernes vence el plazo para aprovechar los descuentos del Buen Fin Gobierno del Estado 2025

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa informó que este viernes 28 de noviembre de 2025 es el último día para aprovechar los descuentos y facilidades especiales del programa Buen Fin Gobierno del Estado 2025, dirigido a apoyar la economía de las familias sinaloenses.
Como parte de este esfuerzo instruido por el Gobernador del Estado, se mantienen vigentes los siguientes beneficios:
Descuentos y programas disponibles
* Programa “Ponte al Corriente”
Para automóviles modelo 2018 o anteriores, elimina tu adeudo con un pago único de 6 mil pesos, que incluye el canje de placas.
* 80 por ciento de descuento en Recargos, Multas, Honorarios y Gastos
Aplicable a calcas para servicio particular y público.
* 80 por ciento de descuento en Recargos, Multas, Honorarios y Gastos en canje de placas
Para vehículos de servicio particular y público.
* 100 por ciento de descuento en Recargos, Multas, Honorarios y Gastos en refrendo anual de concesión
Aplicable al servicio público.
* 50 por ciento de descuento en licencia de conducir
(Excepto tipo aprendiz).
* 50 por ciento de descuento en cambio de propietario.
Estos beneficios estarán disponibles únicamente hasta este viernes, por lo que se invita a las y los contribuyentes a realizar sus trámites a tiempo.
Los pagos y regularizaciones pueden efectuarse en oficinas de recaudación, módulos, colecturías y también en línea a través de: ciudadano.sinaloa.gob.mx
El SATES reitera su compromiso de facilitar herramientas que contribuyan al bienestar económico de las familias y a fortalecer el desarrollo del Estado.