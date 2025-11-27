$!Este viernes vence el plazo para aprovechar los descuentos del Buen Fin Gobierno del Estado 2025

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa informó que este viernes 28 de noviembre de 2025 es el último día para aprovechar los descuentos y facilidades especiales del programa Buen Fin Gobierno del Estado 2025, dirigido a apoyar la economía de las familias sinaloenses.

Como parte de este esfuerzo instruido por el Gobernador del Estado, se mantienen vigentes los siguientes beneficios:



Descuentos y programas disponibles

* Programa “Ponte al Corriente”

Para automóviles modelo 2018 o anteriores, elimina tu adeudo con un pago único de 6 mil pesos, que incluye el canje de placas.

* 80 por ciento de descuento en Recargos, Multas, Honorarios y Gastos

Aplicable a calcas para servicio particular y público.

* 80 por ciento de descuento en Recargos, Multas, Honorarios y Gastos en canje de placas

Para vehículos de servicio particular y público.

* 100 por ciento de descuento en Recargos, Multas, Honorarios y Gastos en refrendo anual de concesión

Aplicable al servicio público.

* 50 por ciento de descuento en licencia de conducir

(Excepto tipo aprendiz).

* 50 por ciento de descuento en cambio de propietario.