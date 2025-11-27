Culiacán
Este viernes vence el plazo para aprovechar los descuentos del Buen Fin Gobierno del Estado 2025

Ofrece descuentos en el pago de multas, recargos, honorarios y cargos en el retraso de impuestos, además del programa ‘Ponte al corriente’
27/11/2025 12:38
El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa informó que este viernes 28 de noviembre de 2025 es el último día para aprovechar los descuentos y facilidades especiales del programa Buen Fin Gobierno del Estado 2025, dirigido a apoyar la economía de las familias sinaloenses.

Como parte de este esfuerzo instruido por el Gobernador del Estado, se mantienen vigentes los siguientes beneficios:


Descuentos y programas disponibles

* Programa “Ponte al Corriente”

Para automóviles modelo 2018 o anteriores, elimina tu adeudo con un pago único de 6 mil pesos, que incluye el canje de placas.

* 80 por ciento de descuento en Recargos, Multas, Honorarios y Gastos

Aplicable a calcas para servicio particular y público.

* 80 por ciento de descuento en Recargos, Multas, Honorarios y Gastos en canje de placas

Para vehículos de servicio particular y público.

* 100 por ciento de descuento en Recargos, Multas, Honorarios y Gastos en refrendo anual de concesión

Aplicable al servicio público.

* 50 por ciento de descuento en licencia de conducir

(Excepto tipo aprendiz).

* 50 por ciento de descuento en cambio de propietario.

Estos beneficios estarán disponibles únicamente hasta este viernes, por lo que se invita a las y los contribuyentes a realizar sus trámites a tiempo.

Los pagos y regularizaciones pueden efectuarse en oficinas de recaudación, módulos, colecturías y también en línea a través de: ciudadano.sinaloa.gob.mx

El SATES reitera su compromiso de facilitar herramientas que contribuyan al bienestar económico de las familias y a fortalecer el desarrollo del Estado.

