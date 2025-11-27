$!Esther Soto expone en Culiacán cómo la muerte de su hermana derivó en una lucha por la movilidad segura

La vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, Esther Soto, compartió en Culiacán su testimonio sobre la muerte de su hermana Gabriela, atropellada por un camión del transporte público en Oaxaca, y cómo ese hecho detonó una lucha jurídica y ciudadana que hoy encabeza desde el colectivo Gabi Bici Blanca. Durante su ponencia “Del dolor a la acción”, en el foro “Memoria y acción por las víctimas de siniestros viales”, organizado por Mapasin, Esther Soto relató que el 18 de diciembre de 2020 marcó el inicio de un proceso que transformó su vida. Ese día, su hermana Gabriela Soto García, pedagoga y ciclista habitual, fue atropellada por un autobús de la línea Zaachila-Yoo en Oaxaca mientras regresaba de su trabajo.

El conductor, dijo, venía excediendo los límites de velocidad y “echando carreritas” con otro vehículo. Pese a que Gabriela quedó con vida tras el impacto y alcanzó a pedir que se activara el 911, los servicios de emergencia tardaron entre 15 y 20 minutos en llegar y no enviaron una ambulancia con las capacidades necesarias. “Es ahí en donde Gaby le dice, mi nombre es Gabriela Soto, necesito que activen un 911, voy a caer en coma. Estoy empezando a perder el conocimiento, me está costando mucho trabajo mantenerme despierta”, recordó Soto. El chofer, aseguró, bajó del camión, vio a Gabriela consciente y después huyó. “Esta persona que pudo haber sido el primer respondiente, esta persona que pudo haber ahorrado los 15, 20 minutos y qué tal vez le habrían dado la oportunidad a mi madre de decirle adiós a su hija. Porque tal vez Gabi no iba a sobrevivir, pero le habrían permitido decir adiós”, expuso.