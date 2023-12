Una persona con adicciones que está en vías de recuperarse nunca va a poder tener un buen autoestima ni la capacidad de socializar si se le estigmatiza, señaló el director del Centro de Rehabilitación “Comunidad Sinaí”, Emilio Urrecha, tras dichos del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su Segundo Informe de Gobierno el pasado fin de semana, el Rocha Moya manifestó públicamente que tener una adicción es “más feo” que tener un hijo con una discapacidad o un hijo homosexual, discurso que reiteró en el mismo instante.

“Por fortuna tenemos controlado el tema de las adicciones, que eso está más feo, mucho más que tener un hijo con discapacidad o tener un hijo homosexual. Muchas familias sienten que las castigó Dios porque les nació una hija o un hijo homosexual. No, es su naturaleza a esos quiéranlos y compréndanlos, es más feo la adicción que tener un hijo con una discapacidad que no la podamos atender o que tengan alguna otra como lo he comentado, ¿por qué? Porque no soy homofóbico”, expresó a miles de personas.

Ante eso, Urrecha hizo un llamado a tratar de ayudar a las personas de una forma más asertiva, más digna y que se trate a las personas por igual, pues no por el hecho de haber tomado una mala decisión en su vida, deben lidiar con la idea que la sociedad se quedó sobre ellos aún después de que se están rehabilitando.

“Imagínese que le queramos dar una segunda oportunidad o queramos recuperarla, entonces ya estamos trabajando dos cosas que es trabajar para que supere la adicción y aparte pues también trabajar el tema emocional, el tema de regresarle la dignidad y se hace más difícil cuando las personas son estigmatizadas o señaladas”, expresó.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, en México hasta enero de 2023, 35.6 millones de personas han recibido servicios de prevención y atención a través de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones.

Además, entre 2017 al 2022, el consumo de anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis o estimulantes de uso médico creció 218 por ciento, siendo en este último periodo las sustancias de mayor demanda de tratamiento, con 46.2 por ciento de los casos, seguidos del alcohol, 24.6 por ciento, y marihuana o cannabis, 13.3 por ciento.