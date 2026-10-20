Estima Canirac Culiacán que restaurantes aumenten 30% ventas al cierre de 2026

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán espera que el sector restaurantero de Culiacán espera incremente hasta 30 por ciento sus ventas al cierre de 2026, con respecto a las cifras actuales.

Karla Fernanda García Beltrán, líder de la cámara empresarial en Culiacán, señaló que esta cifra estaría impulsada por las celebraciones del último trimestre del año, como el Día de Muertos, las posadas y las cenas navideñas.

“Nosotros estamos aspirando a llegar a un 30 por ciento arriba sobre las ventas actuales”, señaló.

Indicó que el impacto depende de cada celebración, pero destacó que las actividades que generan movimiento en la ciudad también benefician a los restaurantes.

“Si el comercio se activa, la hospitalidad también se ve beneficiada”, expresó.

Explicó que cuando las personas salen para participar en alguna actividad o realizar compras, también aumenta la posibilidad de que acudan a establecimientos de alimentos y bebidas.

“Ya la gente está en la calle, pues ya dice, oye, pues voy a llegar a comer”, comentó.

García Beltrán agregó que, durante fines de semana con celebraciones específicas, el sector aspira a incrementar sus ventas en más de 15 por ciento, dependiendo de la festividad.

Sobre el comportamiento de los establecimientos, señaló que en Culiacán se han registrado tanto cierres como aperturas de negocios. Como referencia, mencionó que en 2024 había alrededor de 4 mil establecimientos y que para 2026 estima que la cifra supera los 5 mil.

La presidenta de Canirac estimó que, de cada 10 negocios del sector, tres son formales y siete informales.

Explicó que parte de esta situación ocurre cuando un restaurante cierra y algunos de sus trabajadores deciden emprender por cuenta propia, mediante pequeños negocios de comida.

“Si un restaurante cierra y tiene aproximadamente 15 empleados, 10 se van a emprender”, señaló.

Como ejemplo, mencionó los negocios de sushi, pizza y hamburguesas que surgen a partir de estos emprendimientos.

“Al final del día, el ser humano busca cómo sobrevivir”, expresó.

García Beltrán añadió que la informalidad representa un desafío no solamente en materia fiscal, sino también en el cumplimiento de las normas sanitarias para el manejo de alimentos.

Por ello, consideró necesario avanzar en la regulación de los establecimientos para que cumplan con las disposiciones correspondientes.