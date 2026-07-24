Estima Protección Civil que presas de Sinaloa superen el 60% de almacenamiento tras temporada de lluvias

Las presas en Sinaloa podrían superar el 60 por ciento de almacenamiento al cierre de la temporada de lluvias, de mantenerse los pronósticos meteorológicos favorables, estimó el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas.

Señaló que actualmente el sistema de presas registra un almacenamiento del 27.6 por ciento, con la expectativa de alcanzar o superar el 30 por ciento durante este mes.

“Esperando que al cierre o ya llega al 30 por ciento, no esperemos que sea así el pronóstico sigue, está entrando mucha humedad por parte del Golfo de México, por parte del Pacífico Mexicano, y esperemos que ese 30 por ciento se ha rebasado en este mismo mes”, apuntó.

“Nosotros creemos que sí pudiera, con base al pronóstico que se tiene, que sí pudiera rebasar el 60 por ciento”.

Navarrete Cuevas indicó que las lluvias registradas durante junio estuvieron por encima de lo normal y que para julio y agosto los modelos meteorológicos también anticipan precipitaciones favorables.

Recordó que en 2024 los embalses cerraron alrededor del 27 por ciento de almacenamiento, mientras que en 2025 alcanzaron un 48.7 por ciento.

Detalló que actualmente el sistema cuenta con 4 mil 365.2 millones de metros cúbicos almacenados y destacó la recuperación en algunos de embalses, entre ellos la presa Luis Donaldo Colosio, que se encuentra en un 42.4 por ciento; la Gustavo Díaz Ordaz, al 35 por ciento; Sanalona, al 32 por ciento y Aureliano Benassini, al 60 por ciento.

Respecto a las condiciones meteorológicas, explicó que se esperan lluvias fuertes a muy fuertes durante los próximos días, principalmente en zonas de montaña, aunque también podrían presentarse precipitaciones de moderadas a fuertes de manera generalizada en el estado.

“Estamos esperando que hoy y mañana se presenten lluvias fuertes a muy fuertes de manera generalizada, pero lo más fuerte en zona de montaña, así lo estamos esperando. Se ve que va a cerrar muy bien el mes de julio”, aseguró.

Añadió que el fenómeno meteorológico que se formó en el Pacífico mexicano, Genevieve, no representa un impacto directo para Sinaloa, pero contribuirá con humedad que favorecerá la generación de lluvias junto con otros sistemas provenientes del Golfo de México.

“Es lo que estamos nosotros esperando con la humedad que nos dejó Bertha en el Golfo de México y la humedad que está en el Pacífico Mexicano, yo creo que se va a estar generando las lluvias, las condiciones de lluvias en estos días”, señaló.