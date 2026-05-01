Esto dice la ley: así podría elegirse al próximo Gobernador de Sinaloa tras solicitud de licencia de Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa deberá nombrar a un nuevo Gobernador o Gobernadora, en caso que le otorgue la licencia a Rubén Rocha Moya, de acuerdo con lo que establece el Artículo 58 de la Constitución Política de Sinaloa.
Este señala que el Secretario General de Gobierno asumirá como encargado del despacho, manteniendo la operación administrativa del Estado sin necesidad de un nuevo nombramiento, esto cuando la separación es temporal y no supera los 30 días.
En caso de que la licencia se extienda por un periodo mayor, el Congreso del Estado deberá designar a un Gobernador interino, quien ejercerá las funciones del Ejecutivo mientras dure la ausencia del titular.
Este marco legal cobra relevancia ante la solicitud de licencia de Rocha Moya, quien pidió separarse del cargo por tiempo indefinido mientras se desarrollan investigaciones derivadas de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.
Para atender esta situación, el Congreso de Sinaloa convocó a una sesión extraordinaria este sábado 2 de mayo a las 08:00 horas.
La convocatoria fue emitida por el Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los puntos específicos que serán abordados durante la sesión.