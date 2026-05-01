Esto dice la ley: así podría elegirse al próximo Gobernador de Sinaloa tras solicitud de licencia de Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa deberá nombrar a un nuevo Gobernador o Gobernadora, en caso que le otorgue la licencia a Rubén Rocha Moya, de acuerdo con lo que establece el Artículo 58 de la Constitución Política de Sinaloa.

Este señala que el Secretario General de Gobierno asumirá como encargado del despacho, manteniendo la operación administrativa del Estado sin necesidad de un nuevo nombramiento, esto cuando la separación es temporal y no supera los 30 días.

En caso de que la licencia se extienda por un periodo mayor, el Congreso del Estado deberá designar a un Gobernador interino, quien ejercerá las funciones del Ejecutivo mientras dure la ausencia del titular.