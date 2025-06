Esto no se va a resolver hasta que el pueblo quiera: Estrada Ferreiro por juicios a ex alcaldes

Los procesos penales en contra de ex alcaldes en Sinaloa no se resolverán hasta que la ciudadanía lo quiera, determinó el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

El ex Presidente Municipal, que enfrenta juicios por desempeño irregular de la función pública por presunta renta irregular de camiones de basura; y otro por presunta discriminación contra viudas de policías caídos.

“Esto no se va a resolver hasta que el pueblo quiera que se resuelva, y para que resuelva necesitamos tener autoridades que no sean delincuentes, y saben a quiénes me refiero”.

Estrada Ferreiro acusó al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de utilizar la estructura del Estado para atacar y deshacerse de figuras políticas a quienes considera sus adversarios.

“Me pusieron Estradamus. Yo les dije lo que iba a ocurrir, no porque adivine, sino por sentido común, porque conozco a las personas”.

”Rocha Moya iba a tratar de deshacerse de varias personas en la política, y parece que ahora hasta físicamente también. Uno era “El Químico” Benítez, otro era yo, otro era Gerardo Vargas, Héctor Melesio Cuén Ojeda y Jaime Montes. Creo que ya cumplió él con todo”, declaró Jesús Estrada Ferreiro.

El comentario del ex Presidente Municipal surgieron en torno a procesos penales que afrontan Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, ex Alcalde de Mazatlán; y Gerardo Vargas Landeros, Alcalde desaforado de Ahome, por los mismos delitos que él.

En el caso del ex Alcalde mazatleco, fue por la compra de vehículos que rifó en un evento del Día de las Madres en 2022; y otro por la adjudicación de un contrato de 400 millones de pesos para comprar lámparas tipo UFO.

Mientras que Vargas Landeros ha sido acusado por la Fiscalía de Sinaloa por el presunto arrendamiento irregular de vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública de Ahome; y otro caso de abuso de autoridad por supuestamente obstaculizar una investigación de la FGE.

“Esto no se negocia, esto se resuelve conforme a lo que corresponde legalmente, ilegalmente en el caso mío, no tengo ninguna responsabilidad de nada, lo he estado demostrando y han estado ellos acuchillándome, acosando jurídicamente”.

“A pesar de los amparos que he ganado, el último que es la nulidad de actuaciones del entonces Juez, Magistrado como premio por lo que nos hizo, Adán Alberto Salazar Gastélum, se han resistido a ejecutar sentencias de amparo”, denunció Estrada Ferreiro.