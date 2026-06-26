Estos son los horarios de registro de los aspirantes sinaloenses a la coordinación de Morena

Este sábado 27 de junio se llevará a cabo en la Ciudad de México el registro de las y los aspirantes que buscan participar en el proceso interno para la designación de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en las entidades federativas, de cara a la elección de Gubernaturas en 2027.

La jornada tendrá como sede el World Trade Center y se desarrollará por bloques de estados, correspondiendo a Sinaloa participar durante la mañana de este sábado.

De acuerdo con información confirmada por su equipo de comunicación, la Senadora con licencia Imelda Castro Castro será la primera sinaloense en formalizar su inscripción.

Su registro está programado para las 9:00 de la mañana, tiempo del centro del País, es decir, a las 8:00 horas, tiempo de Sinaloa.

Minutos después, a las 9:30 horas del centro (8:30 horas de Sinaloa), hará lo propio la Diputada federal con licencia Graciela Domínguez Nava, quien también acudirá a la capital del país para participar en este procedimiento.

La Diputada local con licencia María Teresa Guerra Ochoa confirmó días atrás que asistiría de manera presencial al registro. Su cita está prevista para las 10:30 horas del centro del país, equivalente a las 9:30 horas en Sinaloa.

Otro de los participantes será el Diputado federal con licencia Jesús Ibarra Ramos, quien también buscará formar parte de este proceso interno. Su participación se llevará a cabo a las 11:20 horas (10:20 horas, tiempo de Sinaloa).

Asimismo, la Alcaldesa de Mazatlán con licencia Estrella Palacios Domínguez, quien recientemente solicitó separarse de su cargo, confirmó en las últimas horas que también se inscribirá como aspirante. Sin embargo, aún no se ha precisado la hora en que llevará a cabo el trámite.

En esta jornada también participará el Diputado federal Ricardo Madrid Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, instituto político que mantiene una alianza con Morena y el Partido del Trabajo en Sinaloa.

Su registro está programado para las 11:00 horas, tiempo del centro del País, es decir, a las 10:00 horas en territorio sinaloense.

Este viernes también trascendió la solicitud de licencia del Diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez, quien dejará su cargo en el Congreso del Estado y la Presidencia de la Mesa Directiva para participar en el proceso de registro de aspirantes.

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el horario en el que realizará su inscripción, se confirmó que acudirá a la Ciudad de México para formalizar su registro.

Con este procedimiento, las y los aspirantes darán inicio formal a su participación en el proceso interno para definir la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en la entidad, un paso que marcará el rumbo de la selección del perfil que buscará encabezar el proyecto político rumbo a la elección por la Gubernatura de Sinaloa en 2027.