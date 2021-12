Estos son los hospitales y unidades de medicina familiar del IMSS que darán servicio de urgencias el 1 de enero

CULIACÁN._ Este sábado 1 de enero hospitales y unidades de medicina familiar del IMSS Sinaloa darán servicios de urgencias, informó la delegación del instituto a través de un comunicado de prensa.

Tania Clarissa Medina López, titular de la institución en la entidad, señaló que mantendrán en funcionamiento quirófanos, hospitalización, servicios básicos, enfermería, entre otros, ya que previamente establecieron roles y guardias del personal para cubrir los servicios mencionados, durante toda la jornada laboral.

Medina López detalló que el Seguro Social cuenta con servicios de urgencias en sus ocho hospitales ubicados en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Costa Rica y Navolato, donde se brinda atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

En lo referente al servicio de atención Médica Continua en unidades de Primer Nivel de Atención, este se ubica en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 45 y UMF No. 56 en Mazatlán, así como en la No. 35, No. 36 y No. 46 en la ciudad de Culiacán, el cual estará activo.

También que operará el servicio de Urgencias de las UMF ubicadas en Navolato, Pericos, Villa Ángel Flores (La Palma), Ahome, Higueras, San Miguel, Topolobampo, Mochicahui, Juan José Ríos, El Carrizo, La Reforma, Ruiz Cortines, Bamoa, Angostura, El Rosario, Escuinapa, La Cruz de Elota, Villa Juárez y Eldorado.

La funcionaria federal mencionó que en esta temporada invernal, es muy común que se presente un incremento en la incidencia de padecimientos respiratorios, razón por la cual hizo un llamado a la población en general, a observar medidas preventivas, evitar cambios bruscos de temperatura y cubrirse bien al exponerse al ambiente frío.