CULIACÁN._ Sergio Mario Arredondo Salas, docente despedido de la Universidad Autónoma de Sinaloa, rechazó las acusaciones planteadas desde el departamento jurídico de la institución por las cuales le rescindieron el contrato este viernes.

Arredondo Salas explicó que los argumentos usados para despedirlo consistieron en presuntas faltas en la primer semana de noviembre o no presentar un plan de trabajo; agregó que dos empleados de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas testificaron en su contra.

“Rechazo categóricamente cada uno de los elementos ahí marcados, durante 22 años he sido un profesor que me he entregado al trabajo y al esfuerzo, como muchos docentes, ante las aulas con sus alumnos”, manifestó Sergio Mario Arredondo.

Indicó que recurrirá a una defensa legal con la cual buscará no solo respaldarse a sí mismo, sino servir de apoyo a cualquier otro caso similar que ocurra al interior de la Universidad.

“Voy a hacer una defensa legal de esta decisión de una autoridad universitaria, porque a través de esa defensa, defenderé el derecho que tiene cualquier universitario de defenderse ante actos de autoridad con los que no comparte, con los que no coincide”, señaló.

Lamentó que durante la mayor parte de su vida como académico ha sido bien visto por las autoridades de la UAS, pero que en los últimos meses, las expresiones públicas que estas le han dirigido han cambiado.

“21 años y seis meses he sido un profesor reconocido públicamente por las propias autoridades universitarias, de seis meses hacia acá, hubo un cambio de percepción y de visión de parte de las autoridades universitarias hacia mi persona”.

En ese sentido, se abstuvo de responder si su trabajo y manifestaciones como Diputado local en el Congreso del Estado influyeron en esta situación, pues dijo que eso solo le corresponde a una instancia judicial.

“Una vez concluido este capítulo, la sociedad podrá constatar cuál fue el espíritu y qué fue lo que condujo a las autoridades universitarias a actuar en este sentido, sería muy fácil decir que se trata de una persecución política, pero una persecución política solamente se prueba con elementos”, subrayó.