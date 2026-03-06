$!‘Estoy yo, estás tú’: Estudiantes en la UAdeO marchan en silencio por el 8M

Estudiantes de diversas licenciaturas de la Universidad Autónoma de Occidente marcharon en silencio al interior del campus en Culiacán, en la búsqueda de sensibilización y reflexión por la violencia de género. La marcha denominada “Estoy yo, estás tú”, comenzó en tres puntos de la Unidad Culiacán, el edificio administrativo, el edificio E y el D, donde los contingentes vistieron de color negro y portaron una veladora en sus manos. La caminata silenciosa fue acompañada solamente por tambores de la banda de guerra.

Brianda López, estudiante organizadora, comentó que la marcha buscó ir más allá de una tendencia por el mes o la fecha, ya que el objetivo era sensibilizar a los asistentes ante la realidad en violencia de género que viven las mujeres. “Pues la simbología era principalmente darle visibilidad, decidimos portar el color negro en representación a la muerte, pero también al luto que le tenemos a estas personas. Sin embargo, el color morado desde ya muchos años anteriores, desde que inició esta lucha de las mujeres, ha sido representado, decidimos también portar el color morado”, dijo.

“Las velitas que simbolizan más que nada que a pesar de que a lo mejor estas personas o estas mujeres que lastimosamente nos fueron arrebatadas, pues siguen presentes en nuestra memoria y ojalá que sabemos que la mayoría, a lo mejor algunas han estado impunes y esperemos que sigan presentes”, mencionó. Mayrán Rodríguez, estudiante de Ciencias de la Comunicación, subrayó que Sinaloa cuenta con el primer lugar en violencia de género y feminicidios.

Los alumnos organizadores colocaron pequeños carteles con algunas fotografías y nombres de víctimas de feminicidio, los cuales fueron acompañados con una veladora al culminar la movilización frente a la cafetería de la universidad. Al finalizar la marcha, durante un momento de reflexión, se mencionó que la lucha no termina, es por ello que los estudiantes linces se comprometieron a continuar con actividades en pro al movimiento para explorar otras áreas de representación.