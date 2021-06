El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, expuso que desde que inició su campaña por la reelección existieron deficiencias en los servicios públicos municipales, pues los trabajadores sindicalizados trataron de afectar su imagen ante la opinión pública para que perdiera en las urnas.

Agregó que de poder demostrar que existió intención de desestabilizar su campaña, procederá contra los trabajadores en cuestión.

“Fue un boicot, prácticamente, ya para el día de la elección había basura en las esquinas cerca de las casillas, tirada. Los vehículos recolectores pasaban por unas calles y otras no, eran sindicalizados afines a Julio Duarte (secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán)”, sostuvo el Mandatario municipal.

“Todo esto, si está documentado y acreditado, va a haber sanciones. No es posible que la gente lleve las consecuencias de una, de un problema electoral a un problema de estos. Lo boicotearon, pero no me afectaron de todas maneras”.

Julio Duarte Apan, secretario general del Stasac, descartó las acusaciones, pues opina que existe un malentendido por parte de la administración municipal.

“Jamás se presentó esta situación, al contrario, los trabajadores hicieron su chamba como siempre. Yo creo que ahí hay un malentendido de parte de las autoridades porque los trabajadores estuvieron cumpliendo durante todo el periodo de campaña, así como lo han hecho desde siempre que se creó el sindicato. Son muchachos que hacen su chamba y van a ganarse el peso”, externó el líder sindical.

Por otra parte, felicitó a Estrada Ferreiro por su reelección y destacó que los trabajadores sindicalizados están al servicio de la sociedad culiacanense.

“Yo solo le puedo decir al Presidente Estrada Ferreiro por la reelección que muchas felicidades, el electorado y la ciudadanía decidió porque él siguiera siendo nuestro Presidente Municipal, y nosotros como trabajadores, como siempre lo hemos hecho, nos vamos a sumar a su proyecto, esperamos ser parte importante de esta transformación que queremos para Culiacán”, comentó.

Por otra parte, el Mandatario municipal mencionó en entrevista con Noroeste que el líder sindical y el cuerpo de delegados no lo apoyaron durante su campaña.

-¿Cuál es el ambiente, Alcalde, entre los trabajadores del Ayuntamiento?, ¿lo apoyan?

Sí, completamente, inclusive los sindicalizados están muy contentos, es que no era realmente el sindicato en contra, era el líder y algunos delegados.

-¿Va a tratar de trabajar de manera coordinada en esta administración con él?

Todos los trabajadores deben trabajar en sus horarios y en condiciones que están establecidas en el contrato colectivo, quien no lo haga también hay sanciones, o sea, pues no tiene nada qué hacer ahí.

“Atenderlo cuando lo requiera, pero únicamente en defensa de los trabajadores, no para privilegios”, dijo.