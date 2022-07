Estrada Ferreiro analiza acudir a la SCJN ante posibilidad de inhabilitación

Para atender un derecho de defensa por la inhabilitación de 6 años para contender y ocupar cargos públicos que se solicitó por el Congreso de Sinaloa al Supremo Tribunal de Justicia, el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, podría acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Es probable que si por un derecho que tengo, no porque quiera ocupar un cargo”, manifestó al cuestionarle si acudiría como en otras ocasiones a las autoridades federales para dar reversa a decisiones del Congreso, como la de este miércoles 29 de inhabilitarlo, aprobada por unanimidad.

Estrada Ferreiro acusó que hay un amafiamiento en el Congreso de Sinaloa y que están abusando de sus puestos de diputados y diputadas, además hizo hincapié que su propósito principal no es estar en las boletas, pero estará analizando el recurso ante la Suprema Corte.

También dijo que desconfía en las instancias de impartición de justicia en la entidad señalando que están controladas por el Gobernador, de ahí que no acuda a las mismas, asegurando que él no tiene problema con el grupo político de Rubén Rocha Moya, sino que son ellos quienes no quieren que contienda por la senaduría.

“Ya me acabaron, me destituyeron, me inhabilitaron, me desaforaron, me vincularon a proceso ¿cuál va a ser el arreglo?, me está echando encima gente diciendo palabras que nunca dije en contra de personas estas, esa es una cosa muy grave”, dijo sobre hacer las pases con el Gobernador Rocha Moya y su equipo.

Como lo ha hecho anteriormente, Estrada Ferreiro refirió que las personas que no estén a favor de Rocha Moya podrían tener consecuencias como las de él, señalando en esta ocasión que el Alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero, se une a la lista de quienes podrían tener problemas con el Ejecutivo.

“La están elaborando y hay muchos ya, no sé por qué le estorbarán, pero es una cosa de mucho riesgo”, dijo sobre la lista negra de funcionarios, destacando casos como el de Cuén Ojeda que fue removido de la Secretaría de Salud.

Al salir de la reunión secreta de este miércoles 29 de junio en que se decidió la procedencia del juicio político, el ex Alcalde desaforado de Culiacán detalló que se le permitió dar sus argumentos por 30 minutos, mientras que a Chuyita Verdugo, su defensora, no se le dio oportunidad de hacer uso de la tribuna.

Fue el 22 de abril que el Pleno del Congreso decidió en reunión secreta iniciar un proceso para definir si se llevaba o no al entonces alcalde de Culiacán a juicio político, decidiéndose este 29 de junio el destino del proceso, que fue un dictamen a favor de que se le sancione por las acusaciones de las viudas de policías.

Previo a la entrada a la reunión secreta del Pleno del Congreso, el Abogado indicó que ya tenía conocimiento de que se estaba buscando su inhabilitación, reiterando que lo consideran como un estorbo y volvió a hacer comentarios sobre el actuar de las y los diputados, en especial del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez.

“No hay pruebas, ya está resuelto es un circo de Feliciano Castro Melendrez”, declaró. En el Congreso de Sinaloa dijo esperar que los diputados y diputadas votaran libremente el dictamen que la Comisión Instructora, sin embargo, el respaldo a este documento fue por unanimidad.

Estrada Ferreiro comentó que acudió ya que la ley señala que de no acudir se toma como si estuviera aceptando lo que las viudas de policías presentaron en su contra, haciendo referencia a la frase: -el que calla otorga- pero también detalló que lo hizo como parte de sus derechos.

“Pero vengo para demostrarles y decirles cómo están todas las cosas, como es secreto, creo yo que hay mucho diputado que todavía tiene dignidad y con uno solo que vote en contra me conformo, en su dignidad y su capacidad como persona, como seres humanos, como servidores públicos, porque no pueden ser rehenes de un individuo, Feliciano”, resaltó.

También informó que no desistirá de seguir actuando públicamente, al asegurar que es una persona que lucha por los intereses del pueblo y no se va a retirar en ninguna parte, sin embargo, si es inhabilitado, no podría contender por cargos políticos.

“Siguen con esa tónica de ocultar las cosas que hacen porque están mal hechas, no cometí ningún delito, ninguna falta”, agregó. Las viudas de policías lo acusaron de no recibir un recurso que les correspondía y por la controversia constitucional en relación a la misma, la cual, enfatizó, se presentó por la Síndica Procuradora por decisión de Cabildo, considerando que el desistimiento se va a rechazar por ser inconstitucional.

“Aunque me condenaran a muerte, estoy tranquilo porque yo no he cometido ningún delito y estoy consciente de la política, de la ambición, de negocios de poder ¿qué más poder quieren ya?, refirió.