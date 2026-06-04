$!Estrada Ferreiro es bienvenido en el PAN, afirma Diputada local

El ex Alcalde de Culiacán y ex militante de Morena, Jesús Estrada Ferreiro, es bienvenido en el PAN, expresó la Diputada local del albiazul, Roxana Rubio Valdez, luego de que hace unos días circularan fotografías de una reunión que sostuvo con el ex morenista, en la que también estuvo presente, Wendy Barajas Cortés, dirigente del PAN en Sinaloa.
Rubio Valdez afirmó que es de conocimiento público que diversos partidos políticos lo han buscado para contender por algún cargo en las elecciones de 2027.
Explicó que en caso de que el ex Alcalde desee integrarse al PAN, primero deberá afiliarse mediante la aplicación que el partido ha anunciado recientemente y posteriormente cumplir con el proceso interno de selección.
“Así como estuvimos platicando con él, estaremos platicando con más personas. Estamos buscando cómo hacer un gran frente contra Morena para 2027 y sacarlos”, expresó.
La Diputada local indicó que si bien Estrada Ferreiro tendría que someterse al proceso de selección de candidaturas, el método específico aún no ha sido dado a conocer por el partido.
Asimismo, reiteró que cualquier persona que haya pertenecido a Morena será bienvenida en Acción Nacional.
“Ahorita creo que no nos debemos pelear con nadie. Tenemos que hacer un gran frente con todos aquellos que estén arrepentidos de haber votado por Morena o de haberlos apoyado, para hacer un gran frente en 2027”, señaló.
En cuanto a las alianzas electorales, Rubio Valdez indicó que el PAN prioriza la construcción de un acuerdo con el Partido Sinaloense, aunque no descartó una eventual coalición con el PRI.
Sin embargo, aclaró que las conversaciones siguen en curso y todavía no han tomado una decisión definitiva.