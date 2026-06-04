$!Estrada Ferreiro es bienvenido en el PAN, afirma Diputada local

El ex Alcalde de Culiacán y ex militante de Morena, Jesús Estrada Ferreiro, es bienvenido en el PAN, expresó la Diputada local del albiazul, Roxana Rubio Valdez, luego de que hace unos días circularan fotografías de una reunión que sostuvo con el ex morenista, en la que también estuvo presente, Wendy Barajas Cortés, dirigente del PAN en Sinaloa.

Rubio Valdez afirmó que es de conocimiento público que diversos partidos políticos lo han buscado para contender por algún cargo en las elecciones de 2027.

Explicó que en caso de que el ex Alcalde desee integrarse al PAN, primero deberá afiliarse mediante la aplicación que el partido ha anunciado recientemente y posteriormente cumplir con el proceso interno de selección.

“Así como estuvimos platicando con él, estaremos platicando con más personas. Estamos buscando cómo hacer un gran frente contra Morena para 2027 y sacarlos”, expresó.