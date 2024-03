Jesús Estrada Ferreiro, candidato al Senado por el Partido del Trabajo, manifestó que recibió hostigamientos mediante llamadas telefónicas hace dos meses y asume que es por parte del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En una conferencia de prensa en el marco del inicio de campañas, declaró que dichos hostigamientos han dañado la seguridad emocional de su familia, así como recibir constantemente llamadas telefónicas de números ocultos.

“Al margen de todo, de los audios que salieron, de los audios que hicieron, mataron al Estrada con todo y escolta... y que daña mucho a mi familia eso, sobre todo a mi hija menor que en oportunidad, que fue a tantos psiquiátricos porque estaba dormida y despertaba en la madrugada preguntando por mí”, comunicó.

“Hace poco, no menos de dos meses, empezaron a llegarme llamadas de números ocultos o no identificados... aquí los tengo, nada más que borré los primeros porque en uno de ellos me dijeron así con claridad ‘ya deja en paz al Gobernador, no estés chingando a su madre’, entonces lo borré”, indicó Estrada Ferreiro.

Ante estos sucesos, informó que le pidió a la Secretaría de Seguridad Pública que le otorgara un equipo de guardia personal para protegerse en caso de cualquier amedrentamiento.

“Yo tengo derecho a como ex Presidente Municipal o Presidente Municipal con licencia o separado del cargo, como quisieron esos bola de ratas de delincuentes, a un apoyo de seguridad, como lo tenía el otro Presidente Municipal, que jamás lo usé porque yo no tenía enemigos, más que ellos”, acusó.

“Y no creo que se animen a hacerme nada, pero ahora está más, hay más intereses que están ellos atendiendo que no son legítimos, por su puesto. Entonces lo que yo le pedí al Secretario de Seguridad Pública, por oficio, es que me asignara un equipo de seguridad completo por ley y no por ley local, es una ley federal”, expuso.

Comentó que es por parte de la ley federal proteger a los Presidentes Municipales, aún cuando han sido separados de su cargo, como es en el caso de Estrada Ferreiro, que en junio del 2022 dejó la Presidencia Municipal por gestión del Congreso de Sinaloa y a petición de la Fiscalía Estatal.

Lo anterior para enfrentar procesos penales: uno por abuso de autoridad y otro relacionado al uso irregular de recursos públicos. Como sustituto de Estrada Ferreiro fue colocado por el Congreso local a Juan de Dios Gámez Mendívil, quién es ahijado del Gobernador Rocha Moya.

Sin embargo, el 29 de febrero el Gobernador de Sinaloa informó que no se protegería a los candidatos, pese a que han asesinado alrededor de 10 aspirantes, y de necesitarlo, tendría que demostrar que requiere seguridad.

“En el caso mío no ha habido ningún atentado, ha habido provocaciones por parte del Gobernador declarando públicamente en mi contra, que pudo haber propiciado la agresión o poner en riesgo mi integridad física y personal, al sostener que yo ofendí a las viudas de policías con las palabras estúpidas que ellos pusieron”, destacó.

“Como es falso todo eso, afortunadamente no cubrieron nada... Por eso pedí que me dieran el equipo de seguridad que me corresponde”, mencionó.

Asimismo, aseguró que no se le ha otorgado seguridad, que no sabe cuándo se la darán. De igual forma, afirmó que siente una persecución política por parte de Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, el anterior Secretario de Gobierno que pidió licencia para competir por la Senaduría.

“Sí, por parte del Gobernador y el Secretario de Gobierno”, manifestó.