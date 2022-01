Estrada Ferreiro no acepta recomendaciones de CEDH; notifica Comisión a Congreso de Sinaloa

El Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro no aceptó recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que en un proceso apegado a la Ley Orgánica de la CEDH, el órgano autónomo notificó de ello al Congreso de Sinaloa, se informó este jueves a través de la información del Ombudsman José Carlos Álvarez Ortega.

A las personas que presentaron las quejas ante la CEDH ya se les notificó sobre la no aceptación de Estrada Ferreiro y el Ayuntamiento de Culiacán, no habiendo manifestación por parte de quienes interpusieron la queja, simplemente llegó la notificación de que quedan a salvo sus derechos y por si quieren ir a la siguiente instancia.

“Aquí lo que se pudiera presentar respecto al quejoso o a la quejosa sería presentar un recurso ante la propia Comisión Nacional y a nosotros la Comisión nos requeriría de algún informe que tenemos que presentar en su oportunidad”, detalló el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa.

En el Congreso de Sinaloa el Presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz, explicó que las notificadas fueron recomendaciones que el Ayuntamiento y con su argumentación jurídica no se cumplió conforme a derecho lo planteado en ellas, las quejas son principalmente sobre derechos de audiencias de ciudadanía a las que no se les concedió espacio de diálogo.

“Si recordamos también, el tema se dio con el Químico Benítez y con la familia Toledo, en donde se le solicitaba la recomendación que hacía la Comisión Estatal de Derechos Humanos era que diera una disculpa pública, de tal manera que en estas recomendaciones que hace la CEDH en torno a temas que dicen que están sus derechos humanos, como no hablar de un tema en que el Ayuntamiento dice que el tema está lo suficientemente hablado y jurídicamente ya hay un proceso”, explicó.

Detalló que en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa se notificó una no aceptación, pero que hubo una petición para que el ciudadano se pudiera expresar y hubo un desistimiento, para luego venir la aceptación de la recomendación cumpliendo con plazos, en el caso de Estrada Ferreiro solo hubo no aceptación de recomendación, pero también tiene derecho de réplica en el Congreso para abundar sobre su no aceptación.

“Se va a ver si se comparece o no se comparece y derivado de esa comparecencia ya se verá con la Comisión Estatal de Derechos Humanos si ya quedará lo suficientemente subsanado”, dijo sobre el procedimiento que viene para el Presidente municipal de Culiacán.

El tema queda ahora en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Sinaloa que analizará el tema, pero el integrante del grupo parlamentario del Partido Sinaloense consideró que lo más probable es que se llame a Estrada Ferreiro a comparecer ante el Pleno de la 64 Legislatura.